O programa “Estou Aqui Adultos” baseia-se na utilização de pulseiras gratuitas, pessoais e intransmissíveis, compostas por uma fita de tecido e uma chapa metálica com um código alfanumérico e a indicação “Call/Ligue 112”. As pulseiras não possuem GPS nem funcionam como dispositivo de emergência médica, mas permitem um reencontro rápido com familiares ou cuidadores previamente indicados.

O registo pode ser feito pelo próprio interessado ou por terceiros, como cuidadores ou instituições, que podem inscrever vários utilizadores de uma só vez. Após o registo, a pulseira deve ser levantada e validada numa esquadra da PSP escolhida pelo utilizador. O programa tem duração de dois anos, sendo necessário renovar o registo e recolher uma nova pulseira ao fim desse período.

A PSP garante que o tratamento de dados pessoais recolhidos no âmbito do programa cumpre todas as normas legais de proteção de dados e é processado com elevada segurança pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. Qualquer alteração de dados deve ser solicitada por escrito através do email estouaqui@psp.pt

O programa reforça a missão da PSP de defender a legalidade democrática, garantir a segurança interna e proteger os direitos dos cidadãos, proporcionando uma maior tranquilidade a adultos que possam estar vulneráveis na via pública.

Para mais informações ou para solicitar a pulseira, os interessados devem consultar o mapa de esquadras disponíveis no site oficial da iniciativa.

