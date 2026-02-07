Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, a CNE apelou a todos "os cidadãos eleitores que exerçam o seu direito de voto na eleição do Presidente da República, devendo ser garantida a participação de todos os cidadãos, em segurança", apesar da previsão das condições climatéricas para este domingo não ser a mais convidativa.

A CNE "recomenda a organização de transportes públicos especiais, na medida do possível, para eleitores que se encontrem em zonas onde a mobilidade possa vir a ser afetada. O transporte deve considerar o referido no Caderno de Apoio à Eleição PR 2026. A CNE tem cooperado com todas as entidades envolvidas para que, apesar de circunstâncias adversas em alguns locais, sejam criadas as melhores condições para garantir um exercício de um direito que é fundamental", pode-se ler.

Por fim, a CNE explica que tomou conhecimento do adiamento da votação em "16 freguesias e três assembleias de voto. O total de mesas de voto cujo adiamento está confirmado corresponde a um universo de 31.862 de eleitores inscritos, dos quais uma percentagem já votou antecipadamente. O número total de eleitores inscritos para o segundo sufrágio da eleição do Presidente da República é de 11.039.672".

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.