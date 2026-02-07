Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Não temos qualquer situação relevante ou mais significativa. Até ao momento, a situação está melhor do que era espectável”, disse à agência Lusa o comandante regional do Algarve da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Vítor Vaz Pinto.

Este responsável sublinhou que, apesar de não haver até agora casos relevantes, o dispositivo no terreno vai manter o seu grau de prontidão máxima, assegurando o acompanhamento permanente da situação e a pronta resposta a eventuais ocorrências.

Segundo o ponto da situação feito pelas autoridades regionais de proteção civil, a região do Algarve manteve-se sob influência residual dos efeitos associados à depressão Leonardo, bem como da nova depressão Marta, “persistindo condições meteorológicas adversas caracterizadas por precipitação, vento forte e agitação marítima”.

“Não obstante a manutenção deste quadro meteorológico, não se registaram ocorrências relevantes nos municípios da região nas últimas 24 horas, sem impactos significativos ao nível da segurança de pessoas e bens”, lê-se num comunicado.

