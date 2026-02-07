Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Luís Montenegro confirmou assim que os apoios fornecidos pelo Estado estão em andamento e que tanto as empresas como as famílias estão a solicitar os mesmos.

"Estou em condições de dizer que mais de 1650 empresas já recorreram às linhas de crédito que estão abertas para tesouraria e para a reconstrução, num montante que está praticamente a atingir os 400 milhões de euros. Há também cerca de 1200 famílias que recorreram à ajuda, apresentaram a sua candidatura, para reconstrução das suas casas e mais de 1400 agricultores já apresentaram as suas candidaturas" para recuperar dos efeitos do mau tempo, disse ainda Montenegro.

Em declarações aos jornalistas durante uma visita a Peso da Régua, o chefe do Governo sublinhou que a situação provocada pela precipitação intensa e prolongada "mobiliza de forma generalizada todo o território", com especial incidência em algumas bacias hidrográficas. Montenegro destacou as bacias do Tejo, do Sado, em particular Alcácer do Sal, e do Mondego como as zonas atualmente mais pressionadas, sem deixar de referir o Douro, nomeadamente na região do Peso da Régua.

O primeiro-ministro garantiu também que "tudo está a ser monitorizado", desde os caudais dos rios ao aumento dos níveis de água nas barragens, salientando a articulação permanente entre Portugal e Espanha na gestão dos recursos hídricos. Segundo explicou, essa cooperação, que dura há quase quatro semanas, tem sido determinante para evitar consequências mais graves, apontando como exemplo a gestão das descargas no rio Douro.

Luís Montenegro reconheceu que existe "pressão elevada" em várias zonas e barragens que estão a atingir os limites da sua capacidade, obrigando à realização de descargas mesmo quando a precipitação abranda. Admitiu que a situação se encontra num "pico de sensibilidade", uma vez que ambos os países enfrentam condições meteorológicas semelhantes, sublinhando que, em algumas bacias, está em curso uma gestão de emergência com o objetivo prioritário de salvaguardar vidas humanas.

