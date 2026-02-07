Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No último balanço da E-Redes enviado à Lusa, verificou-se uma redução de seis mil clientes sem energia em relação ao relatório das 18h00 de sexta-feira, quando cerca de 69 mil clientes continuavam sem eletricidade.

A região mais afetada continua a ser a zona atingida pela depressão Kristin, com 57 mil clientes ainda sem fornecimento. Os distritos mais impactados são Leiria, com 41 mil clientes, Santarém, com 11 mil, Castelo Branco, com quatro mil, e Coimbra, com mil clientes sem eletricidade.

Desde o início da passagem das depressões na semana passada, treze pessoas morreram em Portugal e centenas ficaram feridas ou desalojadas. As tempestades provocaram destruição parcial ou total de casas, empresas e infraestruturas, queda de árvores, cortes de estradas e interrupções nos serviços essenciais. O Governo prolongou a situação de calamidade até 15 de fevereiro para 68 concelhos, que vão receber apoio financeiro de até 2,5 mil milhões de euros.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.