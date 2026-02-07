Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Após tratamento no Hospital Pediátrico de Coimbra, onde lhes foi diagnosticada uma “infeção com um norovírus”, as crianças já tiveram alta e estão a recuperar em casa, disse este sábado o vice-presidente da Câmara Municipal, Miguel Antunes.

Além dos 19 casos que precisaram de atendimento, foram registadas mais situações de alunos da EB 2,3, Inês de Castro com a mesma condição, “mas que não necessitaram de apoio hospitalar”.

“Não temos o número completo, mas terá sido mais alguma dezena, certamente”, adiantou.

Em declarações à agência Lusa, o autarca referiu que nos cuidados hospitalares foi monitorizada a hidratação das crianças, tendo em vista os sintomas de vómitos e, nalguns casos, de diarreia.

“O próprio conselho de administração ou a direção do Hospital Pediátrico” revelaram que, quando foi sinalizada a alta, “não existia mais sinal de alarme em relação a essas crianças”, indicou Miguel Antunes.

A suspeita inicial era de que o mal-estar estivesse relacionado com a confeção dos alimentos, uma hipótese descartada ao tomarem conhecimento da infeção viral, ocasionada pelo norovírus.

“Naturalmente, os alimentos podem na mesma ter sido o veículo de contágio e também enviamos alimentos das refeições dos últimos dois dias para a análise clínica, que revelarão se foram eles os causadores ou a água (o próprio abastecimento da água da escola)”, esclareceu.

Os resultados das análises a ambos os fatores ainda não estão disponíveis.

A autarquia “já estava a monitorizar a situação ontem à noite, assim que foram reportadas as primeiras situações, ainda sem hospitalizações, apenas com as queixas”.

O município entrou então em contacto com a associação de pais e já nessa altura o município “estava a averiguar quais eram as razões ou as possíveis razões para o mal-estar”.

O vice-presidente garantiu ainda que, neste momento, não está posto em causa o funcionamento normal da escola na segunda-feira.

