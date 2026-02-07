Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O incidente, revela a CNN Portugal, ocorreu na Estrada Nacional 373, perto da Ponte da Ribeira, em Campo Maior, quando este participava numa missão de auxílio a famílias isoladas devido à subida do nível da água do rio Caia. O bombeiro caiu numa zona alagada quando tentava atravessar uma área alagada a pé.

O Comando Nacional da Proteção Civil já confirmou o óbito, que foi declarado pelo médico da VMER de Portalegre.

Em nota no site da presidência, Marcelo Rebelo de Sousa endereçou "as sentidas condolências à família, amigos, ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Campo Maior, bem como à GNR", revelando que o bombeiro "José Valter Canastreiro, também militar da GNR, é um exemplo de abnegação e dedicação à causa pública, cuja vida e percurso profissional ficam marcados pela sua solidariedade e serviço ao próximo".

Em comunicado, o Ministério da Administração Interna também mostrou o seu "pesar e consternação" perante "o falecimento de um militar do Posto Territorial de Campo Maior, José Valter Cunha Canastreiro (...) Em nome do Governo, o Ministério da Administração Interna dirige, neste momento trágico, uma palavra de profunda solidariedade e sentidas condolências à família, aos amigos, aos militares da GNR do Posto Territorial de Campo Maior, aos bombeiros da Associação dos Bombeiros Voluntários de Campo Maior e todos os bombeiros e militares da GNR".

