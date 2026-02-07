Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em entrevista à agência Lusa, Ricardo Pinheiro Alves, presidente da "holding" estatal que gere as participações públicas nas empresas do setor da Defesa, adiantou que o universo de entidades já ascende a 440, com 81 novas sociedades registadas só no ano passado.

"Estas empresas que entraram são de setores diferentes. Aliás, os dados falam em 45 setores de atividade", acrescentou o responsável, referindo-se a informações divulgadas recentemente pela idD que apontam que este universo está a "crescer rapidamente".

De acordo com um levantamento feito pela idD, o volume de negócios anual destas empresas ronda os 8,68 mil milhões de euros em vendas somadas, sendo que 3,47 mil milhões referem-se a vendas para fins de Defesa, e os restantes 5,20 mil milhões receitas para fins civis - uma vez que estas empresas produzem materiais que podem ter um duplo uso.

No setor da Defesa, a grande maioria das empresas (60%) dedica-se à área dos serviços, com 26% no setor da indústria, 10% em "investigação e desenvolvimento" e 4% na área da formação. Predominam as micro e pequenas empresas (62,3%), seguindo-se as médias (25,3%) e, por fim, as de grande dimensão (12,3%).

Dados da idD referentes a 2023 indicam um total de 45 947 postos de trabalho associados a este setor, (número que atualmente se estima que seja mais elevado), com um salário médio de 2 038 euros, "mais do dobro do que é praticado para o conjunto das empresas nacionais".

Há dois anos, o peso da economia de Defesa nas exportações nacionais era de 2,3%, o equivalente a cerca de três mil milhões de euros.

