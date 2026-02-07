Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Domingos Urbano Antunes explicou que a medida representa um esforço complementar à "vigilância humana", dado o facto de a PSP estar a "empenhar um elevado efetivo" devido ao impacto do mau tempo.

"Para não estarmos ainda a empenhar mais elementos, entendemos que era claramente ajustado e proporcional colocarmos a videovigilância sobre essas áreas onde esses equipamentos críticos estão localizados", adiantou.

Domingos Urbano Antunes referiu que a PSP dispõe de câmaras de videovigilância e que a medida tem em conta "o contexto de calamidade associado à lei de videovigilância [diploma que regula a utilização e o acesso pelas forças e serviços de segurança e pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil a sistemas de videovigilância para captação, gravação e tratamento de imagem e som]".

"Entendemos que era absolutamente essencial e crucial para o desenvolvimento da nossa atividade procedermos à vigilância destas áreas, onde se encontram estas instalações críticas", com geradores e depósitos de combustível, da E-Redes e dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria.

A medida contempla "sobretudo geradores que abastecem e fornecem energia elétrica para as populações".

"São muito procurados e, tendo em conta que acomodam muitos litros de gasóleo, existe a propensão sempre para alguém ir lá furtar", reconheceu.

O objetivo da medida do Comando Distrital de Leiria da PSP visa prevenir "interrupções de fornecimento de energia elétrica, que é danoso para a vida comunitária", e também da água, "porque as estações elevatórias precisam de ter esses geradores, para bombear depois a água para a rede pública".

Até ao momento, não há registo de furtos de geradores e de combustível.

Catorze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.