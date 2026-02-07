Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Mário Silvestre, afirmou que se mantêm as previsões de condições meteorológicas adversas para o dia de hoje, apesar da alteração na trajetória da depressão.

"Terminámos há pouco mais uma atualização do quadro meteorológico. Mantemos as previsões para o dia de hoje do vento forte e persistente, embora haja aqui um deslocamento da depressão Marta para o norte do país e, portanto, afetando outras regiões que até agora não estavam previstas a afetar", disse o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

As declarações foram feitas no ponto de situação realizado às 12h40, na sede da ANEPC, em Carnaxide, após uma nova atualização do quadro meteorológico em articulação com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

