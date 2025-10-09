Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O ex-marido de Gisèle, Dominique Pelicot, confessou ter drogado a mulher e convidado dezenas de homens a violá-la entre 2011 e 2020, em Mazan, na Provença. A procuradora criticou a “recusa em assumir responsabilidades” de Dogan, dizendo que representa a persistência da “cultura de violação” e da dominação masculina.

Gisèle Pelicot, hoje com 72 anos, tornou-se um símbolo feminista ao renunciar ao anonimato e afirmar: “A vergonha tem de mudar de lado.” O veredito do recurso é esperado ainda esta quinta-feira. Dominique Sie afirmou que a postura de Dogan “mostra como a vergonha ainda não mudou de lado”. Dirigindo-se a Gisèle Pelicot, disse: “A sociedade talvez esteja a começar a mudar, talvez impulsionada pela consciência coletiva que o seu caso despertou.”

Associações de apoio especializado à vítima de violência sexual: Quebrar o Silêncio (apoio para homens e rapazes vítimas de abusos sexuais)

910 846 589

apoio@quebrarosilencio.pt Associação de Mulheres Contra a Violência - AMCV

213 802 165

ca@amcv.org.pt Emancipação, Igualdade e Recuperação - EIR UMAR

914 736 078

eir.centro@gmail.com

Dogan, de 44 anos e pai de família, foi condenado no ano passado a nove anos de prisão num julgamento histórico em que 51 homens foram considerados culpados de violar Gisèle Pelicot entre 2011 e 2020, em Mazan, na Provença. Segundo o The Guardian, é o único a ter recorrido da sentença.

O ex-marido da vítima, Dominique Pelicot, considerado um dos piores agressores sexuais da história recente de França, admitiu ter misturado comprimidos para dormir e ansiolíticos na comida da mulher, deixando-a em coma induzido, e depois convidar dezenas de homens, encontrados em fóruns online com o título “Sem o conhecimento dela”, a abusarem dela enquanto estava inconsciente.

Durante o novo julgamento, a procuradora descreveu vídeos que mostram o corpo inerte de Gisèle, inconsciente e a ressonar, enquanto Dogan a violava. O arguido insistiu que não cometeu violação, alegando que apenas realizou “atos sexuais” com a permissão do marido da vítima e que foi “manipulado” por ele. Dominique Sie rejeitou essa teoria.