A Polícia Judiciária, através da Unidade de Informação Criminal, deteve em Lisboa um cidadão estrangeiro de 51 anos procurado pelas autoridades judiciais de Moçambique por crimes de associação criminosa, branqueamento de capitais, falsificação de documentos e abuso de confiança.

O homem, que dirigia uma empresa entre 2019 e 2023, é suspeito de ter transferido cerca de 140 milhões de dólares para as Ilhas Maurício, Emirados Árabes Unidos, China, Japão e Portugal, alegadamente para a importação de mercadorias que nunca chegaram a ser desalfandegadas em Moçambique. Com o auxílio de despachantes aduaneiros, terá falsificado documentos de desalfandegamento e enviado-os a bancos para justificar as transferências.

Parte significativa do montante transferido provinha de familiares do detido, que colaboravam com ele e estavam envolvidos em tráfico de droga e branqueamento de dinheiro. Segundo a Polícia Judiciária, as empresas usadas nas operações teriam sido criadas com fins criminosos, sobretudo para ocultar a origem ilícita dos rendimentos.

O detido poderá ser condenado a até 16 anos de prisão. Está previsto que seja presente ao Tribunal da Relação de Lisboa para aplicação de medida de coação.

