A União Europeia anunciou esta terça-feira a abertura de uma investigação para apurar se a Google, detentora do modelo de inteligência artificial Gemini e subsidiária da Alphabet, está a violar as regras europeias de concorrência no aproveitamento de conteúdos online de publicações e do YouTube para os seus modelos de IA, diz o The Guardian.

A Comissão Europeia pretende determinar se a empresa norte-americana coloca outros desenvolvedores de IA em desvantagem, beneficiando-se de acesso privilegiado a conteúdos sem oferecer compensações ou alternativas aos criadores.

Segundo a comissão, o inquérito vai analisar se a Google está a distorcer a concorrência ao impor condições injustas a publicações e criadores de conteúdo ou ao obter acesso exclusivo a materiais que deveriam ser utilizados de forma equitativa entre diferentes atores do mercado de inteligência artificial.

A preocupação principal centra-se no potencial efeito de barreira que estas práticas podem criar para empresas rivais que desenvolvem modelos concorrentes.

“Os criadores de conteúdo que carregam vídeos no YouTube têm de conceder à Google permissão para usar os seus dados para diversos fins, incluindo o treino de modelos de IA generativa”, afirmou a Comissão Europeia.

