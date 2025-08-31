Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Rahawi, que ocupava o cargo desde agosto de 2024, era amplamente considerado uma figura de representação dentro do movimento, não fazendo parte do núcleo de decisão militar. Segundo relatos sauditas, citados pela BBC, entre os mortos estão o ministro dos Negócios Estrangeiros, os ministros da Justiça, Juventude e Desporto, e o ministro dos Assuntos Sociais e do Trabalho. Vários outros ministros sofreram ferimentos graves ou moderados. O vice-primeiro-ministro Muhammad Ahmed Miftah foi nomeado para assumir o lugar de Rahawi.

O ataque foi justificado por Israel com base em inteligência que identificou a reunião dos Houthis. Em comunicado, a IDF disse ter “eliminado” Rahawi e outros altos funcionários e que ainda avalia o impacto completo da operação.

Desde o início do conflito entre Israel e o Hamas em Gaza, os Houthis têm lançado mísseis contra Israel e atacado navios comerciais no Mar Vermelho e no Golfo de Áden, declarando agir em solidariedade com os palestinianos. Em resposta, Israel realizou ataques aéreos em regiões controladas pelos Houthis para conter estas ofensivas.

Apesar das baixas, o líder supremo dos Houthis, Abdul-Malik al-Houthi, bem como o ministro da Defesa e o chefe do Estado-Maior do grupo, não estavam presentes na reunião e sobreviveram ao ataque.