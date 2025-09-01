Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Este verão, a magia regressa às salas de cinema com a exibição de todos os filmes de Harry Potter, numa celebração especial da temporada Back to Hogwarts. E este ano marca o 20.º aniversário do quarto filme, "Harry Potter e o Cálice de Fogo".

A magia não fica apenas nas salas de cinema. Segundo comunicado enviado às redações, a HBO Original anunciou esta semana o regresso de Warwick Davis como professor Filius Flitwick na nova série de Harry Potter que estreia em 2027. A série conta ainda com novas personagens de Hogwarts, incluindo Elijah Oshin como Dean Thomas, Finn Stephens como Vincent Crabbe e William Nash como Gregory Goyle.

O projeto é escrito por Francesca Gardiner, que também assume a produção executiva, com Mark Mylod como produtor executivo e realizador de vários episódios. A produção conta ainda com a colaboração de J.K. Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts e David Heyman, garantindo que a série mantém a essência do universo mágico criado nos filmes.

Back to Hogwarts, celebrado anualmente a 1 de setembro, permite aos fãs ouvir novamente as melodias da banda sonora e sentir a magia no ar, enquanto se sentam para rever as aventuras de Harry, Hermione e Ron.

Entre maratonas e novas aventuras televisivas, 2025 promete ser um ano inesquecível para todos os fãs e, quem sabe, futuros fãs de Harry Potter.