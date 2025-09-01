Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Após investigação da Policia Judiciária (PJ), foi identificado e detido um homem, estrangeiro, de 51 anos, suspeito de ter provocado o incêndio por vingança contra funcionários e o proprietário do Crow´s Bar, revelou o comunicado enviado às redações. O suspeito foi presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório, tendo-lhe sido aplicada a medida de prisão preventiva.

O incêndio destruiu mobiliário, danificou portas, vidros e equipamentos de dois estabelecimentos. O perigo de propagação ao prédio contíguo foi real, mas o sistema de alarme e a "eficaz intervenção" dos Bombeiros Voluntários de Cascais permitiu evitar danos ainda maiores, acrescenta a nota da PJ enviada à imprensa.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Dois incêndios no espaço de dias tinham deixado comerciantes e moradores em alerta, com suspeitas de fogo posto e possível atuação de pirómano.

Em declarações ao Cascais24, a falta de videovigilância foi apontada como fator de preocupação, embora a Câmara Municipal de Cascais assegure que a instalação de câmaras de CCTV será concluída até 15 de setembro.