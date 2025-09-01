Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O acordo com o Panathinaikos foi fechado por 22 milhões de euros, podendo chegar aos 25 milhões mediante objetivos. O emblema grego ficará ainda com 25% de uma futura transferência. Em Alvalade, o jogador fica protegido por uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

Internacional pela Grécia, Ioannidis soma 17 internacionalizações e seis golos pela seleção helénica. Formado no Levadiakos, mudou-se para o Panathinaikos em 2020/21, onde permaneceu cinco épocas. Nesse período apontou 51 golos e 15 assistências em competições oficiais.

Na presente temporada já participou em cinco encontros, mas ainda não conseguiu marcar.

Com esta contratação, o bicampeão nacional passa a contar com Ioannidis e com o colombiano Luis Suárez como opções para o ataque, numa altura em que Viktor Gyökeres já se transferiu para o Arsenal e Conrad Harder deverá também rumar ao estrangeiro.