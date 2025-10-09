Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O tribunal considerou-o culpado de falsificar horas de serviço comunitário atribuídas a duas pessoas e de dois crimes de favorecimento pessoal praticado por funcionário. Gilberto Vieira é presidente da Junta desde 2021 e cumpre atualmente o primeiro mandato.

Segundo o Ministério Público, Gilberto Vieira falsificou horas relativas a serviço comunitário atribuídas a duas pessoas, beneficiando indevidamente terceiros, e praticou dois crimes de favorecimento pessoal através de funcionário. A decisão do Tribunal de Vila Flor foi conhecida por Vieira na terça-feira, mas o autarca recusou-se a prestar declarações à Lusa diz o Expresso.

Gilberto Vieira ocupa o cargo de presidente da Junta de Freguesia desde 2021, cumprindo o seu primeiro mandato, e mantém-se candidato nas eleições deste domingo, apesar da condenação.