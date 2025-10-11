Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um túnel com cerca de dois mil anos, outrora utilizado por imperadores romanos para entrarem no Coliseu sem serem vistos, vai abrir ao público ainda este mês, diz a CNN.

Esta passagem subterrânea, conhecida como "Passagem de Cómodo", permitirá aos visitantes descobrir o lado mais reservado do famoso anfiteatro de Roma.

Com cerca de 55 metros de comprimento, o corredor foi construído sob o Coliseu para permitir que o imperador e os convidados de maior prestígio chegassem diretamente ao camarote imperial, evitando o contacto com as multidões que enchiam as bancadas. O nome do túnel presta homenagem ao imperador Cómodo, que governou entre os anos 177 e 192 d.C. — e que, segundo os registos, terá escapado por pouco a uma tentativa de assassinato precisamente nesse local.

A figura de Cómodo é familiar ao grande público sobretudo graças ao cinema. O imperador foi retratado pelo ator Joaquin Phoenix no filme "Gladiador", como o governante traiçoeiro que mata o próprio pai, Marco Aurélio, e enfrenta o general Maximus, interpretado por Russell Crowe, nas arenas. Contudo, a realidade histórica ultrapassava a ficção: vaidoso e excêntrico, Cómodo chegou a participar em combates de gladiadores vestido como Hércules, matando adversários enfraquecidos e até animais selvagens — episódios documentados pelo Parque Arqueológico do Coliseu.

O corredor secreto foi descoberto pela primeira vez entre 1810 e 1814, por uma equipa de arqueólogos franceses liderada pelo arquiteto Carlo Lucangeli. Voltou a ser reaberto em 1874 e novamente estudado durante a década de 1990. No entanto, só com as obras de restauro realizadas entre 2020 e 2021 foi possível mapear integralmente o túnel e iniciar uma nova fase de conservação e valorização patrimonial.

Os trabalhos recentes permitiram remover séculos de pó e sujidade e restaurar os frágeis revestimentos em gesso, utilizando ferramentas a laser. As paredes, parcialmente forradas a mármore, revelam agora gravuras e decorações inspiradas em paisagens e cenas mitológicas — entre elas, representações de Dionísio, o deus do vinho e da celebração. Próximo da entrada, são visíveis entalhes de caçadas ao javali, combates com ursos e acrobatas, evocando o espírito de espetáculo que dominava a Roma imperial.

Em 2026, está prevista uma nova campanha de escavações que deverá seguir o prolongamento do túnel, possivelmente em direção aos antigos alojamentos dos gladiadores.

