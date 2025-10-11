Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os tripulantes do veleiro eram uma mulher portuguesa, um homem francês e três crianças francesas, diz a SIC Notícias.

O veleiro estava a cerca de 90 quilómetros a sudoeste de Peniche e emitiu um alerta a reportar um ataque de orcas. É referido que entrou água a bordo, pelo que a embarcação acabou por afundar.

.

Os cinco tripulantes foram resgatados por um barco de pesca que se encontrava nas proximidades.

Um helicóptero da Força Aérea transportou depois os tripulantes resgatados para terra, onde foram encaminhados para uma unidade hospitalar para assistência médica.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.