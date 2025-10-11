Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Coreia do Norte mostrou pela primeira vez o seu novo míssil balístico intercontinental, o Hwasong-20, durante o desfile militar que assinalou o 80.º aniversário da fundação do Partido dos Trabalhadores, em Pyongyang.

O evento, realizado na noite de sexta-feira na praça Kim Il-sung, foi presidido por Kim Jong-un, ladeado por representantes de países aliados como China, Rússia e Vietname. A notícia foi divulgada pela agência oficial norte-coreana KCNA.

Segundo o jornal espanhol El País, o novo míssil foi apresentado como “o sistema de armas nucleares estratégicas mais potente” do regime. As imagens difundidas pela imprensa estatal mostram um dispositivo de grande dimensão, transportado sobre um veículo de múltiplos eixos, num ambiente de euforia cuidadosamente encenado.

O Hwasong-20 surge como uma demonstração clara do poderio militar norte-coreano e é capaz de alcançar o território continental dos Estados Unidos, considerado o inimigo histórico do país e o alvo simbólico da sua retórica “anti-imperialista”. Esta exibição ocorre num contexto de sanções internacionais prolongadas, impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas devido ao programa nuclear e balístico de Pyongyang.

Durante o desfile, Kim Jong-un apelou ao fortalecimento contínuo das forças armadas, sublinhando que o exército deve “crescer até se tornar uma entidade invencível” e converter-se “numa força de elite vitoriosa pela moral e pela disciplina”. O líder evitou, contudo, referências diretas aos Estados Unidos ou à Coreia do Sul, alvos habituais das suas críticas.

Segundo a KCNA, o novo míssil integra um motor de combustível sólido de alta propulsão, cuja última fase de testes foi concluída em setembro.

O desfile exibiu ainda veículos de planeio hipersónico e sistemas de mísseis de alcance intermédio, capazes de manobrar a velocidades que dificultam a sua interceção por sistemas de defesa. A KCNA descreveu estas armas como “o núcleo do poder absoluto” e “a essência das capacidades de autodefesa continuamente reforçadas” da nação.

