A suspensão terá a duração de 180 dias e é justificada por um “motivo ponderoso de natureza pessoal e profissional”, segundo explicou à agência Lusa citada pela RTP.

Pedro Nuno Santos, que liderou o PS até à derrota eleitoral nas legislativas de maio, tinha demitido-se da liderança do partido na noite eleitoral. Inicialmente, tinha decidido manter o seu lugar na bancada parlamentar, afirmando, em junho, que “para já” continuaria como deputado. A decisão de suspender temporariamente o mandato surge agora, afastando-o do parlamento durante uma votação relevante para o governo.

Esta suspensão temporária significa que Pedro Nuno Santos não estará presente durante um momento crucial de debate e aprovação do Orçamento, o que poderá ter impacto na dinâmica interna do PS e na forma como a bancada socialista se posiciona durante a votação.