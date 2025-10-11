Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo informação fornecida pelo seu porta-voz à NBC, o ex-residente Joe Biden está a passar por uma nova fase de tratamento para uma forma agressiva de cancro diagnosticada em maio deste ano. “Como parte de um plano de tratamento para cancro da próstata, o presidente Biden está atualmente a receber radioterapia e tratamento hormonal”.

A radioterapia, que deverá prolongar-se por cinco semanas, assinala um novo ponto no acompanhamento da doença. Antes desta etapa, Biden já tomava medicação hormonal em formato de comprimido.

O ex-presidente, que completará 83 anos no próximo mês, tinha anunciado em maio que lhe fora diagnosticada uma forma agressiva de cancro da próstata, já com metástases nos ossos. Na altura, o seu gabinete referiu que estavam a ser consideradas várias opções de tratamento, de forma a assegurar uma gestão eficaz da doença.

Além do cancro da próstata, Biden também passou por um tratamento de cancro de pele no mês passado, conhecido como cirurgia de Mohs. Durante esse período, foi visível em aparições públicas uma grande bandagem na testa, consequência do procedimento.

__

