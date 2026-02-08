Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a projeção CNN/TVI e SIC (GFK/Pitagórica), António José Seguro será eleito presidente da República, com entre 67% a 71,4% dos votos.

Já a CMTV (Intercampus) fala em 66,8 - 71,8% dos votos e a RTP (CESOP-UCP) em 68 - 73%.

