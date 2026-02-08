Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a projeção da TVI/CNN Portugal e também da SIC, a abstenção da segunda volta deve ficar entre os 37,5% os 42,5% em território nacional.

Já a RTP avançou com uma previsão de abstenção entre 42% e 48%.

A sondagem da RTP foi feita pela Universidade Católica e a da SIC e da TVI pela ICS/ISCTE/GFK/Pitagórica.

Na primeira volta a abstenção fixou-se nos 38,5%.

