Segundo os canais, os debates vão ser emitidos em horário nobre, pelas 21h00, e têm como objetivo garantir aos eleitores um acompanhamento abrangente dos candidatos e das suas propostas. A RTP vai transmitir 12 debates, a SIC oito e a TVI outros oito.

O primeiro confronto está marcado para 17 de novembro, na TVI, entre André Ventura e António José Seguro, enquanto o último terá lugar a 22 de dezembro, na TVI, com Henrique Gouveia e Melo frente a Luís Marques Mendes.

Alguns dias não incluem debates devido a compromissos desportivos ou outros eventos de programação, o que explica a extensão do ciclo até perto do Natal.

Calendário completo de debates

17 de novembro : André Ventura vs. António José Seguro (TVI)

18 de novembro : Luís Marques Mendes vs. António Filipe (SIC)

20 de novembro : Henrique Gouveia e Melo vs. João Cotrim de Figueiredo (RTP)

23 de novembro : Catarina Martins vs. Henrique Gouveia e Melo (SIC)

24 de novembro : João Cotrim de Figueiredo vs. Jorge Pinto (RTP)

25 de novembro : Luís Marques Mendes vs. André Ventura (SIC)

26 de novembro : Jorge Pinto vs. Henrique Gouveia e Melo (TVI)

27 de novembro : António José Seguro vs. João Cotrim de Figueiredo (RTP)

28 de novembro : André Ventura vs. Catarina Martins (TVI)

29 de novembro : Luís Marques Mendes vs. Jorge Pinto (RTP)

30 de novembro : João Cotrim de Figueiredo vs. António Filipe (SIC)

1 de dezembro : António José Seguro vs. Jorge Pinto (RTP)

2 de dezembro : António Filipe vs. Henrique Gouveia e Melo (TVI)

3 de dezembro : António José Seguro vs. Luís Marques Mendes (RTP)

4 de dezembro : Catarina Martins vs. João Cotrim de Figueiredo (TVI)

6 de dezembro : António José Seguro vs. Catarina Martins (SIC)

7 de dezembro : João Cotrim de Figueiredo vs. Luís Marques Mendes (TVI)

8 de dezembro : António Filipe vs. Jorge Pinto (RTP)

9 de dezembro : Henrique Gouveia e Melo vs. António José Seguro (SIC)

10 de dezembro : Catarina Martins vs. António Filipe (RTP)

11 de dezembro : André Ventura vs. Jorge Pinto (SIC)

12 de dezembro : Luís Marques Mendes vs. Catarina Martins (RTP)

13 de dezembro : André Ventura vs. António Filipe (RTP)

15 de dezembro : Henrique Gouveia e Melo vs. André Ventura (RTP)

19 de dezembro : João Cotrim de Figueiredo vs. André Ventura (SIC)

20 de dezembro : António José Seguro vs. António Filipe (TVI)

21 de dezembro : Catarina Martins vs. Jorge Pinto (RTP)

22 de dezembro: Henrique Gouveia e Melo vs. Luís Marques Mendes (TVI)

As eleições presidenciais estão marcadas para o dia 18 de janeiro de 2026.

