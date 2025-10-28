Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Segundo os canais, os debates vão ser emitidos em horário nobre, pelas 21h00, e têm como objetivo garantir aos eleitores um acompanhamento abrangente dos candidatos e das suas propostas. A RTP vai transmitir 12 debates, a SIC oito e a TVI outros oito.
O primeiro confronto está marcado para 17 de novembro, na TVI, entre André Ventura e António José Seguro, enquanto o último terá lugar a 22 de dezembro, na TVI, com Henrique Gouveia e Melo frente a Luís Marques Mendes.
Alguns dias não incluem debates devido a compromissos desportivos ou outros eventos de programação, o que explica a extensão do ciclo até perto do Natal.
Calendário completo de debates
17 de novembro: André Ventura vs. António José Seguro (TVI)
18 de novembro: Luís Marques Mendes vs. António Filipe (SIC)
20 de novembro: Henrique Gouveia e Melo vs. João Cotrim de Figueiredo (RTP)
23 de novembro: Catarina Martins vs. Henrique Gouveia e Melo (SIC)
24 de novembro: João Cotrim de Figueiredo vs. Jorge Pinto (RTP)
25 de novembro: Luís Marques Mendes vs. André Ventura (SIC)
26 de novembro: Jorge Pinto vs. Henrique Gouveia e Melo (TVI)
27 de novembro: António José Seguro vs. João Cotrim de Figueiredo (RTP)
28 de novembro: André Ventura vs. Catarina Martins (TVI)
29 de novembro: Luís Marques Mendes vs. Jorge Pinto (RTP)
30 de novembro: João Cotrim de Figueiredo vs. António Filipe (SIC)
1 de dezembro: António José Seguro vs. Jorge Pinto (RTP)
2 de dezembro: António Filipe vs. Henrique Gouveia e Melo (TVI)
3 de dezembro: António José Seguro vs. Luís Marques Mendes (RTP)
4 de dezembro: Catarina Martins vs. João Cotrim de Figueiredo (TVI)
6 de dezembro: António José Seguro vs. Catarina Martins (SIC)
7 de dezembro: João Cotrim de Figueiredo vs. Luís Marques Mendes (TVI)
8 de dezembro: António Filipe vs. Jorge Pinto (RTP)
9 de dezembro: Henrique Gouveia e Melo vs. António José Seguro (SIC)
10 de dezembro: Catarina Martins vs. António Filipe (RTP)
11 de dezembro: André Ventura vs. Jorge Pinto (SIC)
12 de dezembro: Luís Marques Mendes vs. Catarina Martins (RTP)
13 de dezembro: André Ventura vs. António Filipe (RTP)
15 de dezembro: Henrique Gouveia e Melo vs. André Ventura (RTP)
19 de dezembro: João Cotrim de Figueiredo vs. André Ventura (SIC)
20 de dezembro: António José Seguro vs. António Filipe (TVI)
21 de dezembro: Catarina Martins vs. Jorge Pinto (RTP)
22 de dezembro: Henrique Gouveia e Melo vs. Luís Marques Mendes (TVI)
As eleições presidenciais estão marcadas para o dia 18 de janeiro de 2026.
