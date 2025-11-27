Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O debate entre os candidatos, António José Seguro e João Cotrim de Figueiredo, para as Presidenciais 2026 estava marcado para hoje, dia 27 de novembro, às 21h00 na RTP.

Na sua página de Instagram, António José Seguro, diz que por "conselho médico" foi aconselhado "repouso absoluto".

Segundo o comunicado, "as duas candidaturas tratarão agora, em conjunto com a RTP, de encontrar uma data que permita realizar, em dezembro, o debate com João Cotrim Figueiredo."

