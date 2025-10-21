Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O ministro dos Negócios Estrangeiros polaco, Radoslaw Sikorski, afirmou que não pode garantir que um tribunal polaco independente não ordenasse a interceção do avião e a entrega de Putin a Haia. O TPI acusa o presidente russo de deportação ilegal de crianças ucranianas, acusações que Moscovo nega.

Radoslaw Sikorski afirmou à rádio Rodzina que não pode garantir que um tribunal polaco independente não ordenasse ao governo que forçasse a aterragem do avião de Putin para o entregar às autoridades do TPI, sediadas em Haia.

O ministro acrescentou que, se a reunião se concretizar, a aeronave russa deverá escolher outra rota, evitando sobrevoar território polaco, refere a Reuters.

Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Bulgária, Georg Georgiev, declarou que o seu país estaria disposto a autorizar o uso do espaço aéreo búlgaro por Putin, se isso contribuir para negociações de paz na Ucrânia. “Se a condição para alcançar a paz for realizar esta reunião, é lógico apoiar a sua concretização por todos os meios possíveis”, disse à agência BTA. Contudo, o ministério búlgaro indicou ainda não ter recebido qualquer pedido oficial de voo por parte da Rússia.

A Hungria, liderada por Viktor Orbán, mantém relações mais próximas com Moscovo do que a maioria dos países da União Europeia. O governo húngaro já garantiu que Putin poderá entrar e regressar à Rússia em segurança, mesmo com o mandado do TPI em vigor.

Para chegar à Hungria sem sobrevoar a Ucrânia, as opções de voo da delegação russa são limitadas, exigindo a passagem por pelo menos um país da União Europeia. Todos os países da UE são membros do TPI, embora a Hungria esteja em processo de saída do tribunal internacional, o que poderia permitir a participação de Putin na cimeira sem risco de detenção.

O encontro com Trump, anunciado pelo próprio presidente norte-americano, faz parte dos esforços do republicano para negociar um possível fim da guerra na Ucrânia, embora o encontro esteja a gerar forte controvérsia diplomática dentro da Europa.

