O céu vai manter-se pouco nublado ou limpo, embora se prevejam períodos de maior nebulosidade no extremo e interior Norte. Nas serras do extremo norte, há possibilidade de aguaceiros fracos, que poderão surgir sob a forma de neve. A noite trará acentuado arrefecimento, com formação de geada, especialmente no interior, e neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.

O vento deverá ser fraco a moderado, podendo atingir 30 km/h, mas tornar-se forte (até 40 km/h) entre os cabos Mondego e Raso e nas terras altas, sobretudo do Centro e Sul.

Nas regiões metropolitanas, espera-se na Grande Lisboa um dia de céu geralmente limpo, com vento de norte/nordeste que poderá soprar forte junto ao Cabo Raso, além de uma ligeira descida da temperatura mínima. O Grande Porto terá céu pouco nublado ou limpo e vento em geral fraco, sendo temporariamente moderado na faixa costeira durante a tarde.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os -1ºC (Guarda) e os 8ºC (Lisboa, Aveiro e Faro) e as máximas entre os 6ºC (Guarda) e os 17ºC (Faro).

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental as ondas serão de noroeste com 1,5 a 2 metros, aumentando para 2 a 3 metros a sul do Cabo Mondego até ao meio da manhã. A temperatura da água oscilará entre 17 e 18°C. Na costa sul, as ondas não deverão ultrapassar 1 metro, com a água a variar entre 18 e 19°C.

