Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o calendário divulgado, além das pensões, serão também pagos no dia 5 o Complemento Solidário para Idosos (CSI), a Prestação Social de Inclusão e os apoios às rendas. A Segurança Social tem vindo, nos últimos dois anos, a antecipar pagamentos sempre que o dia habitual coincide com um feriado ou prolonga o descanso semanal.

Já os aposentados da administração pública vão receber o subsídio de Natal mais cedo, juntamente com a pensão de novembro, cujo pagamento está agendado para 19 de novembro, seguindo o procedimento habitual para este grupo.

Entretanto, a ministra da Segurança Social garantiu que a maioria dos pensionistas verá um ganho real de poder de compra em 2026. O aumento das pensões será de 2,79%, com os beneficiários que recebem até 1.045 euros — cerca de 90% do total — a terem uma atualização de 0,5% acima da inflação prevista. As pensões situadas entre 1.045 e 3.135 euros deverão crescer 2,29%, enquanto os valores acima desse patamar terão um aumento ligeiramente inferior, 0,25% abaixo da inflação.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.