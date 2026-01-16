Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado divulgado pela agência Lusa, a associação alertou que os profissionais da GNR que "prestam serviço no 112.PT têm o pagamento do valor do respetivo suplemento em atraso desde outubro de 2025", atribuindo a responsabilidade ao Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) por não ter procedido à transferência da verba a que "está obrigado".

Estes profissionais que estão colocados no 112 em exclusividade de funções estão "sem receber o suplemento em causa há três meses, sem que tenha sido dada qualquer justificação", lamentou a APG/GNR.

Contactada pela Lusa, fonte do INEM rejeitou que esteja em atraso o pagamento do suplemento mensal de cerca de 140 euros aos militares em causa, assegurando que as transferências "foram feitas em 19 de dezembro".

"Está tudo pago" em relação a 2025, referiu a mesma fonte.

As chamadas efetuadas para o número europeu de emergência 112 são atendidas pela PSP e pela GNR nas centrais de emergência, que canaliza apenas para os Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM as relacionadas com a saúde.

No comunicado, a APG/GNR salientou também que está em causa um valor que não é atualizado desde 2009 e que "está completamente desajustado da exigência das funções" cumpridas por estes profissionais, que estão sujeitos a "pressão e desgaste permanentes".

"Apesar das diversas missivas dirigidas ao Ministério da Saúde e ao INEM, no sentido de o valor do suplemento ser revisto e mesmo após expostos os constrangimentos que se têm vindo a agravar, estas entidades têm-se remetido ao silêncio", realçou a associação.

Perante isso, a APG/GNR considerou que, cada vez mais, os profissionais estão a rejeitar a colocação neste serviço, adiantando que, no caso dos agentes da PSP, se "tenha mesmo recorrido à colocação por imposição".

As equipas do 112.PT funcionam de "forma deficitária e esta é uma verdade que tem sido camuflada e que certamente contribui para eventuais constrangimentos na operacionalização dos recursos do próprio INEM", alertou a associação.

