Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Eva Cruzeiro não esteve presente na reunião, já que é suplente na comissão em representação do PS. O caso foi levado pelo PS à conferência de líderes e a Comissão de Assuntos Constitucionais fez uma participação à Comissão Parlamentar de Transparência e Estatuto dos Deputados.

A notícia foi avançada pela agência Lusa, numa altura em que Eva Cruzeiro está envolvida num processo de queixas mútuas com o deputado do Chega Filipe Melo. No final de outubro, durante um debate sobre imigração com a presença do ministro da Presidência, António Leitão Amaro, Filipe Melo gritou a Eva Cruzeiro “vai para a tua terra”. A deputada denunciou que a frase, dirigida a uma cidadã portuguesa negra, é racista e xenófoba, violando os princípios de igualdade, identidade pessoal e dignidade humana.

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, aceitou a validade da queixa e solicitou à Comissão de Transparência a abertura de um inquérito a Filipe Melo, sublinhando que compete às autoridades judiciais avaliar se há crime.

Filipe Melo apresentou, por sua vez, uma queixa contra Eva Cruzeiro, alegando que durante o mesmo debate a deputada chamou os deputados do Chega “racistas”, “xenófobos” e afirmou que o partido “nem sequer deveria existir” à luz da Constituição. Ambas as queixas estão em apreciação na Comissão de Transparência.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.