A tempestade Marta foi a quinta consecutiva a passar por Portugal. Com o país ainda a recuperar da passagem das anteriores, hoje um bombeiro e guarda da GNR morreu quando participava numa missão de auxílio a famílias isoladas. Devido à subida do nível da água do rio Caia, o homem caiu numa zona alagada quando tentava atravessar uma área alagada a pé.

Em nota no site da presidência, Marcelo Rebelo de Sousa endereçou "as sentidas condolências à família, amigos, ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Campo Maior, bem como à GNR", revelando que o bombeiro "José Valter Canastreiro, também militar da GNR, é um exemplo de abnegação e dedicação à causa pública, cuja vida e percurso profissional ficam marcados pela sua solidariedade e serviço ao próximo".

Em comunicado, o Ministério da Administração Interna também mostrou o seu "pesar e consternação" e em nome do Governo, o MAI "dirige, neste momento trágico, uma palavra de profunda solidariedade e sentidas condolências à família, aos amigos, aos militares da GNR do Posto Territorial de Campo Maior, aos bombeiros da Associação dos Bombeiros Voluntários de Campo Maior e todos os bombeiros e militares da GNR".

Em termos de estragos no sul do país, o comandante regional do Algarve da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Vítor Vaz Pinto, revelou que “não temos qualquer situação relevante ou mais significativa. Até ao momento, a situação está melhor do que era espectável”.

Assim sendo, o mau tempo não vai terminar e nas próximas horas a tempestade Marta faz caminho para o norte do país, com a Proteção Civil a alertar para o "quadro meteorológico complexo de risco", marcado por vento forte e persistente e para o “potencial elevado de inundação” nos rios, que levaram ao acionar de planos de emergência distritais de Lisboa, Coimbra, Setúbal, Leiria, Castelo Branco, Santarém e Beja. Assim, há 92 planos municipais também ativados e 17 declarações de alerta por município em vigor.

Pelas 18h de hoje, a Proteção Civil já tinha registado mais de dez mil ocorrências, que “envolveram 35.443 operacionais e 13.870 meios. A maior tipologia de ocorrência continua a ser queda de árvore, o movimento de massa e as inundações” indicou o comandante nacional Mário Silvestre, que reforçou “a necessidade de cuidados extremos” e destacou o risco dos movimentos de massa: “um talude, um muro, uma vertente que parece que está segura daqui a pouco pode ravinar. Alerto as populações que vivam perto destas vertentes”.

Mesmo com o mau tempo, amanhã é dia de eleições presidenciais, e para a segunda volta, onde concorrem António José Seguro e André Ventura, e a Comissão Nacional de Eleições (CNE) apelou a todos os cidadãos eleitores "que votem".

No comunicado enviado às redações, a CNE "recomenda a organização de transportes públicos especiais, na medida do possível, para eleitores que se encontrem em zonas onde a mobilidade possa vir a ser afetada. O transporte deve considerar o referido no Caderno de Apoio à Eleição PR 2026. A CNE tem cooperado com todas as entidades envolvidas para que, apesar de circunstâncias adversas em alguns locais, sejam criadas as melhores condições para garantir um exercício de um direito que é fundamental", pode-se ler.

