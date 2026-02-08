Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

À saída da mesa de vota, o atual Presidente da República afirmou que "o voto de hoje é muito importante porque a democracia é a renovação das pessoas. A renovação é fundamental para as instituições".

"Estamos a viver um momento difícil e os portugueses não falham. Os portugueses não falham no voto. Serão cinco anos difíceis com a guerra, instabilidade económica, política e social. Isto significa que o Presidente eleito hoje tem uma tarefa ainda mais difícil do que a que tive", alertou o chefe de Estado.

"Quanto maior a participação [nas urnas], maior é a força dada ao que for eleito hoje. Os número têm sido superiores à primeira volta", afirmou, deixando o apelo para a ida às urnas: "Tendo em conta que agora e daqui a pouco não há chuva, fica a sugestão, já que no fim da tarde deveremos ter chuva".

De recordar que hoje as urnas abriram às 8h (hora de Portugal continental e Madeira) e encerram às 19h, para a segunda volta das presidenciais. A decisão faz-se entre os dois candidatos que reuniram mais votos na primeira volta, que se realizou a 18 de janeiro: António José Seguro e André Ventura. No primeiro sufrágio, Seguro obteve 31,1% dos votos e Ventura, 23,52%, segundo o edital do apuramento geral dos resultado.

