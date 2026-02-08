Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O problema foi este domingo detetado e, apesar de a Epal - Empresa Pública de Águas Livres já estar no local a reparar dos danos, "não existem previsões" para a resolução do problema.

"Por causa do abatimento do caminho da Lavareda, a conduta de água que abastece o concelho sofreu danos e vão surgir grandes constrangimentos com falta de água", indicou a fonte.

A fonte adiantou ainda que, quando deixar de existir água nos reservatórios, o concelho corre mesmo o risco de ficar sem água.

O mau tempo dos últimos dias levou também ao corte de várias estradas e, de momento, apenas se consegue chegar a Arruda dos Vinhos através da Estrada Nacional 248-3, por Alverca (no concelho de Vila Franca de Xira).

"Arruda está cada vez mais isolada devido a deslizamentos de terras. Só temos uma via transitável, a EN 248-3 através de Alverca" para sair ou entrar no concelho, disse à agência Lusa no sábado o presidente da câmara, Carlos Alves.

As principais vias estão interditas à circulação, nomeadamente a EN 248, cortada nos acessos a Vila Franca de Xira e a Torres Vedras, e a EN 115 nos sentidos de Bucelas e Sobral de Monte Agraço.

A EN 115-4, no acesso a Alenquer, encontra-se apenas transitável por uma via, sem circulação de veículos pesados.

Outras vias municipais estão "completamente destruídas, comprometendo a mobilidade interna e o acesso a serviços essenciais", de acordo com o município. As localidades de Cardosas, Arranhó e Carvalha estão isoladas.

No sábado, 42 pessoas ficaram desalojadas em Arruda dos Vinhos, a maioria oriunda do Casal Carvalho/Estrada do Lapão, onde 10 casas "ficaram completamente inabitáveis", tendo os moradores sido realojados em casas municipais ou de familiares. Registaram-se também casos de desalojados nos Casais da Granja e no caminho da Batalha.

Face ao número de estradas cortadas por deslizamentos de terras, a autarquia decidiu adiar para dia 15 as eleições presidenciais no concelho.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.