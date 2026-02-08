Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Depois de exercer o seu direito de voto nas Caldas da Rainha, António José Seguro começou por expressar "os meus sentimentos para a família da vítima de ontem, em Campo Maior. E também solidariedade a todas as famílias a passar momentos de dificuldades".

"Este é o momento em que o povo é soberano, em que cada voto decide mesmo o futuro do país. Apelo aos portugueses que possam votar, que aproveitem esta janela de bom tempo. Espero que as pessoas venham dizer quem querem para o país. Não deixem que escolham por vós, saiam de casa e venham votar, apelou o candidato presidencial.

"Hoje é um dia de democracia", e quanto ao resto do dia "vou passá-lo normalmente, com o pequeno-almoço, que ainda não tomei, e com um almoço em família. Depois vou para o Centro Cultural das Caldas da Rainha, para estar com os meus apoiantes, e para fazer um discurso", afirmou Seguro.

Hoje as urnas abrem às 8h (hora de Portugal continental e Madeira) e encerram às 19h, para a segunda volta das presidenciais. A decisão faz-se entre os dois candidatos que reuniram mais votos na primeira volta, que se realizou a 18 de janeiro: António José Seguro e André Ventura.

Ontem, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apelou ao voto deste domingo, recordando a situação da pandemia da COVID-19, enfatizando que votar é "vencer a calamidade e refazer o nosso futuro".

