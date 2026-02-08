Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A decisão da Roménia de participar no evento de 19 de fevereiro ainda não foi finalizada, esclareceu Dan, acrescentando que dependerá de "discussões com os parceiros americanos sobre o formato da reunião para países como a Roménia, que atualmente não são membros do Conselho, mas desejam aderir mediante uma revisão da Carta".

No sábado, o primeiro-ministro húngaro indicou que também recebeu um convite para a reunião e que pretende comparecer.

De acordo com o plano do presidente dos EUA para pôr fim à guerra em Gaza, um Comité Nacional para a Administração de Gaza deverá gerir temporariamente o território palestino sob os auspícios de um "Conselho de Paz" presidido por Trump.

No entanto, a minuta da carta constitutiva deste "Conselho de Paz" não menciona explicitamente o território palestino e atribui-lhe um objetivo mais amplo: contribuir para a resolução de conflitos armados em todo o mundo.

O preâmbulo critica implicitamente as Nações Unidas (ONU) ao afirmar que o "Conselho de Paz" deve ter "a coragem de se afastar de abordagens e instituições que falharam com muita frequência".

Vários líderes receberam convites para participar nesta nova entidade.

O primeiro-ministro checo, Andrej Babis, indicou no sábado que não estava a considerar aderir a este "Conselho da Paz". "Agiremos em conjunto com os outros Estados-membros da UE. Alguns já disseram que não irão aderir ao Conselho", declarou ao canal de televisão privado TV Nova.

Os países que solicitarem um assento permanente neste "Conselho da Paz" terão de pagar uma taxa de adesão de mil milhões de dólares.

