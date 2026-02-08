Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Hoje é dia de fazer a democracia acontecer, é o tudo ou nada, a disputa a dois. Espero que o consigam [votar] por todo o país, apesar das circunstâncias difíceis. Saber o tipo de país que querem, é a escolha que os portugueses têm de fazer. Estou tranquilo, não me arrependo de ter mudado coisas na campanha, de ter acompanhado a tragédia. Hoje o país precisa de um Presidente da República diferente", afirmou o candidato presidencial e líder do Chega.

"Por todo o País as circunstâncias estão muito difíceis, acho que é um desrespeito mandar as pessoas votar num dia como hoje. Acho que nós, como políticos, por vezes temos de dizer o que pensámos. Acho que coloca portugueses de primeira e portugueses de segunda, em várias partes do país. A partir do momento em que os poderes públicos decidiram, temos de fazer assim. Espero que não deixem o futuro na mãos dos outros", apelou Ventura.

Em relação ao seu dia, Ventura revelou que mais logo irá "à missa em São Nicolau, depois sigo para sede de campanha, tal como na primeira volta, para acompanhar tudo. E acompanhar o país, para além da política".

De recordar que hoje as urnas abriram às 8h (hora de Portugal continental e Madeira) e encerram às 19h, para a segunda volta das presidenciais. A decisão faz-se entre os dois candidatos que reuniram mais votos na primeira volta, que se realizou a 18 de janeiro: António José Seguro e André Ventura. No primeiro sufrágio, Seguro obteve 31,1% dos votos e Ventura, 23,52%, segundo o edital do apuramento geral dos resultado.

