No balanço enviado pela E-Redes à agência Lusa regista-se uma descida do total de clientes por alimentar, depois do aumento verificado no sábado, na sequência da passagem da depressão Marta.

Segundo a empresa, às 3h00 de sábado a E-Redes tinha por alimentar cerca de 56 mil clientes na zona da depressão Kristin.

Com o agravamento das condições meteorológicas causadas pela passagem da depressão Marta, às 19h30 de sábado o número subiu para 124 mil clientes sem abastecimento de eletricidade na zona da depressão Kristin e um total de 167 mil clientes em todo o território continental.

Este domingo, o número voltou a descer, com um total de 76 mil clientes sem ligação à rede elétrica em todo o país, dos quais 66 mil na zona mais afetada pela depressão Kristin.

