Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O comandante nacional da Proteção Civil confirmou que os efeitos da depressão Marta se refletem “de norte a sul”, sublinhando o “potencial elevado de inundação” nos rios e que levaram ao acionar de planos de emergência.

“É uma situação de nível nacional e obriga a cuidados redobrados. Temos sete planos distritais ativados: Lisboa, Coimbra, Setúbal, Leiria, Castelo Branco, Santarém e Beja. Há 92 planos municipais também ativados e 17 declarações de alerta por município em vigor”, declarou.

Hoje, a Proteção Civil já registou “10.002 ocorrências, que envolveram 35.443 operacionais e 13.870 meios. A maior tipologia de ocorrência continua a ser queda de árvore, o movimento de massa e as inundações” indicou.

O comandante nacional da ANEPC reforçou “a necessidade de cuidados extremos” e destacou o risco dos movimentos de massa: “Um talude, um muro, uma vertente que parece que está segura daqui a pouco pode ravinar. Alerto as populações que vivam perto destas vertentes”.

“Temos mais de 1.163 pessoas deslocadas, falta ainda contabilizar os números que estávamos a falar há pouco e que estão ainda em avaliação”,revelou o comandante nacional da Proteção Civil.

“A condução à noite é extremamente perigosa nestas zonas com risco de inundações. Há muitos detritos”, disse, acrescentando: “E se tiver de abandonar a casa leve apenas o essencial”, apelou.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.