O PAN afirma, em comunicado, que vai recorrer da decisão da primeira instância, por considerar que "a decisão proferida não traduz a prova e as evidências que constam no processo e que foram recolhidas pelas autoridades competentes".

Embora o PAN tenha apresentado uma queixa contra desconhecidos, no âmbito do processo foram indiciadas a atual deputada do Chega (que pertencia ao PAN) Cristina Rodrigues e a ex-funcionária do partido Sara Fernandes, acusada do crime de dano relativo a programas ou outros dados informáticos, em coautoria com a atual deputada do Chega.

O PAN recorda que o despacho que sustentou a acusação do MP referia que "as arguidas removeram da referida caixa de mensagens milhares de mensagens de correio eletrónico ali constantes, o que sabiam não ter autorização para fazer".

"Visavam as arguidas -- e conseguiram -- impedir o partido PAN de prosseguir a sua atividade política", argumenta o partido.