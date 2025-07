Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Richard Rios é o grande alvo do Benfica para o meio-campo, mas a tarefa para garantir o colombiano de 25 anos não se adivinha fácil.

Ao que o 24notícias apurou, os encarnados já fizeram uma proposta ao Palmeiras no valor de 25 milhões de euros, mas será o jogador o grande obstáculo para a concretização do negócio.

Quanto à proposta, as águias, que têm emissários no Brasil para tentar a aquisição, foi realizada esta terça-feira e não contempla, para já, outro tipo de bónus, apesar do Palmeira de Abel Ferreira pretender 30 milhões de euros para a saída do futebolista.

O jogador, esse, contudo, tem olhos para outra liga em detrimento da portuguesa, concretamente a italiana. Houve já uma proposta por parte da Roma, no valor de 23 milhões de euros, menos três que a do Benfica, mas informações recolhidas dão conta que Richard Rios estará a fazer um forcing para que o Palmeira aceite a oferta dos italianos.

Mas não é apenas a Roma que está interessada em Rios, também o Inter de Milão está de olho no colombiano e a imprensa transalpina dá conta que nos próximos dias possa surgir uma nova proposta de outro clube.

É assim, dura, a tarefa do Benfica, que, provavelmente para vencer a corrida, terá de abrir os cordões à bolsa, tanto para convencer o jogador como o Palmeiras.