"A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve dois homens, no concelho de Caldas da Rainha, indiciados pela prática de crimes de burla qualificada, falsidade informática e branqueamento, através do esquema fraudulento vulgarmente conhecido por 'Olá pai, Olá mãe'", informa a PJ em comunicado.

Segundo esta força policial, "as detenções ocorreram na sequência da realização de uma busca domiciliária, onde foram apreendidos diversos equipamentos informáticos utilizados na concretização das burlas".

"A investigação apurou que os suspeitos enviavam mensagens fraudulentas, fazendo passar-se por filhos ou familiares das vítimas, em situação de emergência, com o objetivo de as levar a efetuar transferências bancárias", pode ler-se.

A PJ diz ainda que os detidos, "de 25 e 24 anos, com antecedentes criminais", têm como "principal meio de subsistência esta atividade criminosa, não lhes sendo conhecido qualquer vínculo laboral ou rendimento lícito".

Ainda não é conhecido o número concreto de vítimas deste esquema, "estando em curso diligências para identificar a extensão dos prejuízos causados".

Os detidos "serão presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação", num inquérito "titulado pelo DIAP de Leiria".