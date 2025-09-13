Os pais do menino alemão que ficaram feridos no acidente do Elevador da Glória já tiveram alta. A progenitora estava internada no Hospital Santa Maria, em Lisboa, e foi transferida ao final da tarde de sexta-feira para a Alemanha, disse à agência Lusa este sábado uma fonte oficial da instituição.

Também o marido, que chegou a ser dado como morto, foi na sexta-feira “transferido para uma unidade de saúde no seu país de origem”, encontrando-se em “situação clínica estabilizada”, depois de ter estado internado, desde o acidente, nos cuidados intensivos da ULS São José. São os pais de um menino de três anos que também seguia no elevador.

Do total de oito feridos que o Hospital de Santa Maria recebeu no dia do acidente com o elevador, apenas se mantém "uma senhora nos cuidados intensivos, mas estável e com evolução favorável", disse à Lusa a mesma fonte. No Hospital de São José continua internada uma pessoa que também ficou ferida no acidente que aconteceu no dia 3 de setembro, que se encontra em situação estável.

No Hospital São Francisco Xavier continuam duas pessoas em cuidados intensivos, uma mulher sul-coreana e uma jovem portuguesa que entrou em estado crítico, enquanto outra mulher ferida já transitou para a enfermaria. Assim, permanecem três pessoas nos cuidados intensivos, mas com expetativa das unidades de saúde de que não se adicionem mais vítimas mortais.

*Com Lusa