Numa entrevista conjunta à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, o diretor executivo da seguradora divulga também que já foram pagas várias despesas às vítimas e aos familiares, incluindo tratamentos hospitalares e viagens.

Segundo o responsável, este tipo de processo “é moroso porque falta definir muito claramente o valor das indemnizações no caso das mortes”, isso acontece pelo valor final ter em conta variáveis como a idade da vítima, a situação familiar e danos morais.

“É um processo que vai demorar, o que nós asseguramos é que, independentemente do tempo que este processo demore, ninguém fica desamparado”, acrescentou o executivo, que não quis especificar o valor provisionado pela seguradora para este caso, referindo que “são vários milhões de euros”.

A 3 de setembro de 2025, o Elevador da Glória descarrilou devido a um cabo que se partiu. A tragédia resultou em 16 mortes e 18 feridos, entre estes cinco graves e 13 ligeiros.

O Ascensor da Glória, popularmente referido como Elevador da Glória, liga a Baixa (Praça dos Restauradores) ao Bairro Alto (Jardim de São Pedro de Alcântara) e é um dos três funiculares operados pela Carris e um dos mais movimentados, chegando a transportar anualmente mais de 3 milhões de passageiros. Foi inaugurado a 24 de outubro de 1885 e é capaz de transportar até 42 pessoas.