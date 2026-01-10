Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As declarações foram feitas numa reunião na Casa Branca com executivos do setor do petróleo e gás, onde Trump disse que a intervenção poderá acontecer “pela via amigável ou pela via mais difícil”. A posição tem agravado as tensões com aliados da NATO, em particular com a Dinamarca, que rejeita firmemente qualquer tentativa de controlo norte-americano sobre a Gronelândia, território autónomo dinamarquês.

Apesar de a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, ter alertado que um ataque dos EUA à Gronelândia significaria o fim da NATO como a conhecemos, Trump insiste que apoia a aliança e afirma que foi ele quem a “salvou”.

Trump já tinha manifestado interesse na Gronelândia em 2019, durante o seu primeiro mandato, ideia que foi então rejeitada. O tema voltou à agenda nas últimas semanas, num contexto de postura externa mais agressiva da administração, que Trump enquadra como uma questão de segurança nacional.

A população da Gronelândia mantém uma oposição clara: 85% rejeitam integrar os EUA, segundo uma sondagem de 2025. Nos EUA, apenas 7% dos americanos apoiam uma eventual invasão militar do território.

Na mesma ocasião, Trump deixou também ameaças ao Irão, afirmando que os EUA intervirão “com força” se o regime iraniano recorrer à violência para reprimir os protestos em curso no país.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.