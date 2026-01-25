Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em entrevista ao jornal The New York Post, Trump respondeu afirmativamente quando questionado sobre o controlo norte-americano dos terrenos destinados a futuras instalações militares no território autónomo da Dinamarca. "Teremos tudo o que quisermos. Estamos a manter conversas interessantes", declarou, sem avançar mais detalhes sobre o entendimento preliminar discutido na quarta-feira, após uma reunião com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte.

Os Estados Unidos já mantêm uma base militar no norte da Gronelândia ao abrigo de um acordo de defesa assinado em 1951 entre Washington e Copenhaga, revisto em 2004. Esse acordo permitiu a presença militar norte-americana durante a Guerra Fria, embora o número de bases tenha sido significativamente reduzido desde o final da Segunda Guerra Mundial.

Na mesma semana, Donald Trump recuou nas ameaças de anexar a Gronelândia pela força e de impor tarifas aduaneiras adicionais a países europeus que se opusessem à aquisição do território. O Presidente norte-americano justificou o interesse estratégico na ilha com razões de segurança nacional, apontando alegadas ameaças da Rússia e da China, além do valor geopolítico e dos vastos recursos naturais da região, incluindo hidrocarbonetos e minerais.

Em declarações posteriores ao canal Fox Business, Trump afirmou que os Estados Unidos terão “acesso militar total” à Gronelândia. "Podemos colocar lá tudo o que precisarmos, porque queremos. Essencialmente, é acesso total, sem limite temporal", afirmou.

Embora os contornos do pré-acordo com a NATO não tenham sido oficialmente divulgados, fontes citadas pelo The New York Times indicam que o modelo poderá ser semelhante ao das bases militares britânicas no Chipre, que permanecem sob soberania do Reino Unido desde a independência daquele território, em 1960.

Atualmente, a presença militar norte-americana na Gronelândia resume-se a uma única base, com cerca de 150 militares e mais de 300 funcionários civis, muitos dos quais cidadãos dinamarqueses ou gronelandeses, depois de os Estados Unidos terem reduzido, em 1945, um total de 17 bases instaladas durante a guerra.

