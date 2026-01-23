Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Estou aqui para demonstrar o grande apoio do povo dinamarquês aos gronelandeses. Este é um momento em que precisamos de estar muito, muito unidos. Estamos numa situação grave”, declarou.

Na sua visita a Nuuk, Mette Frederiksen discutiu com o chefe do executivo da Gronelândia, Jens-Frederik Nielsen, o acordo preliminar alcançado entre os Estados Unidos e a NATO para reforçar a segurança no território autónomo dinamarquês e no Ártico e a abordagem diplomática conjunta que pretendem seguir.

“Jens-Frederik Nielsen e eu precisamos de estar juntos nestes tempos, por isso diria que foi um dia de trabalho, no qual preparámos os próximos passos para o Reino da Dinamarca”, disse Frederiksen à emissora pública DR.

A chefe do Governo de Copenhaga indicou que seguirá agora o caminho diplomático e político em conjunto com a Gronelândia para enfrentar a situação criada pela ambição do Presidente norte-americano, Donald Trump, de controlar o território.

As declarações seguiram-se a um almoço de trabalho com Nielsen, que se recusou a fazer comentários, e com quem percorreu depois as ruas de Nuuk, segundo a emissora DR.

Frederiksen chegou esta sexta-feira a Nuuk proveniente de Bruxelas, onde se reuniu com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte.

“A Dinamarca continua a dar um forte contributo para a nossa segurança comum e está a aumentar os seus investimentos para fazer ainda mais”, declarou Rutte nas redes sociais.

O secretário-geral da Aliança Atlântica acrescentou que está a trabalhar em conjunto com Copenhaga “para garantir a segurança de toda a NATO”, com vista a reforçar a cooperação e “melhorar a dissuasão e a defesa no Ártico”.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.