Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Num relatório divulgado esta sexta-feira, a organização afirma que o sistema é “defeituoso e militarizado” e responsabiliza Israel por crimes de guerra, incluindo a utilização da fome como arma.

Segundo a HRW, pelo menos 859 palestinianos foram mortos entre 27 de maio e 31 de julho enquanto tentavam obter alimentos nos quatro pontos de distribuição geridos pela Fundação Humanitária de Gaza (FHG), uma entidade controlada por Israel e pelos EUA. A maioria das vítimas terá sido abatida por forças israelitas, de acordo com dados da ONU.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

A HRW critica ainda o bloqueio imposto por Israel desde março, que agravou a escassez de alimentos, medicamentos e bens essenciais no enclave.

Embora o bloqueio tenha sido parcialmente aliviado no final de maio, a ajuda continua a ser considerada insuficiente e caótica, de acordo com a Agência Lusa, no Notícias ao Minuto.

A Faixa de Gaza, devastada por 22 meses de guerra desde o ataque do Hamas a Israel em outubro de 2023, está hoje à beira de uma fome generalizada, alerta a ONU.