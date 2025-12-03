Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os serviços forenses de Israel concluíram que os restos mortais entregues pelo Hamas na terça-feira não pertencem aos dois últimos reféns que morreram em Gaza, informou o gabinete do primeiro-ministro israelita.

Os restos mortais tinham sido entregues pelo grupo palestiniano, sendo descritos pela Cruz Vermelha como pertencentes a um dos dois últimos reféns mortos em Gaza, numa ação alinhada no âmbito de um acordo de cessar-fogo apoiado pelos Estados Unidos, assinado em outubro.

Segundo o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, os restos mortais enviados para exame no Centro Nacional de Medicina Forense não estão ligados a qualquer um dos reféns falecidos, diz a Reuters.

As Brigadas Al Quds anunciaram posteriormente que continuam à procura do corpo de um refém no norte de Gaza, com o apoio de uma equipa da Cruz Vermelha, sem especificar qual dos dois últimos reféns mortos está a ser procurado.

Trata-se do agente da polícia israelita Ran Gvili e do cidadão tailandês Sudthisak Rinthalak, ambos raptados durante o ataque do Hamas a Israel a 7 de outubro de 2023.

A Cruz Vermelha, com sede em Genebra, tem atuado como intermediária entre os grupos militantes de Gaza e Israel ao longo do conflito, facilitando a libertação de reféns ainda vivos e a entrega de restos mortais.

___